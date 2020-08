Sardine a Lega: "Con tweet su Bryant avete toccato il fondo"

Foto Adnkronos

"Avete toccato il fondo". Esultando per il successo in Emilia Romagna, le Sardine tirano una stoccata alla Lega per il tweet con cui Lucia Borgonzoni ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Kobe Bryant, un post abbinato a due hashtag elettorali: #26gennaioiovotolega e #Borgonzonipresidente.

"Il 14 novembre avevamo annunciato che stava prendendo avvio una campagna elettorale difficile. Lo avevamo intuito quando abbiamo letto quel 'liberiamo' così offensivo per le strade di Bologna. Ne abbiamo avuto la conferma definitiva quando la memoria di Kobe Bryant è stata associata ad una candidata governatrice il giorno stesso del voto, in pieno silenzio elettorale. Avete toccato il fondo. Più e più volte", si legge in un lungo post pubblicato dalle Sardine su facebook all'indomani del voto in Emilia Romagna.

"Secondo il vostro mantra del consenso che tutto concede, dovreste chiedere permesso prima di entrare a Bibbiano, a Riace o al Pilastro, la prossima volta", è un altro passaggio del post delle Sardine.