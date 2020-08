"Me volevano menà", Celata nel quartier generale di Bonaccini

"Il clima è di euforia. Prima me volevano menà...". Paolo Celata, inviato per La7 nel quartier generale di Stefano Bonaccini, fa il punto in vista delle dichiarazioni del candidato del centrosinistra, avviato verso la vittoria nelle elezioni regionali dell'Emilia-Romagna. "Prima me volevano menà... mi volevano menare -dice l'inviato della Maratona parlando con Enrico Mentana-. Ora dopo l'ultima proiezione il clima è di euforia. Non dico che debbano portarmi in trionfo, però...".