Governo, Conte accelera: verifica giovedì con capi delegazione

(Afp)

di Ileana Sciarra

A quanto apprende l'Adnkronos, il premier Giuseppe Conte dovrebbe vedere i capi delegazione delle forze di maggioranza giovedì pomeriggio, al rientro da Sofia, attorno alle 18.30. Il presidente del Consiglio, che subito dopo le elezioni in Emilia Romagna e Calabria aveva condiviso la necessità di avviare una fase due, accelera, dunque, dopo che la squadra M5S di Governo ha scelto per acclamazione come 'voce' del movimento il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.