Renzi, "mandare a casa Salvini non ha agevolato i sovranisti"

"Ultimo commento sul voto in Emilia Romagna: forse qualcuno adesso ammetterà che la mossa del cavallo di agosto - mandare a casa Salvini con l’amaro calice dell’accordo con i Cinque Stelle - non ha agevolato i sovranisti come dicevano i critici. E ha rafforzato l’Italia riformista". Lo scrive su twitter Matteo Renzi, leader di Italia Viva, commentando il successo alle elezioni regionali in Emilia Romagna di Stefano Bonaccini.