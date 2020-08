Travaglio: "Salvini è in stato confusionale"

Foto Fotogramma

"Un conto è la destra, un altro è Salvini. Non da ieri Salvini sbaglia le mosse: da agosto sta inanellando una serie di scemenze, da allora direi che non ne ha più azzeccata una. E' evidente che è un uomo in stato confusionale". Lo dice Marco Travaglio parlando del leader leghista durante la trasmissione 'Otto e mezzo' su La7.

"L'elettorato di destra che è di stomaco forte, di bocca buona e di memoria corta finora ha faticato a rendersene conto, ma ora ha cominciato a rendersene conto. A destra -sostiene Travaglio analizzando il quadro politico dopo le elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria - c'è un rimescolamento di carte".

"Solo i giallorossi -dice alludendo al governo- possono rianimare un Salvini così in difficoltà e non è escluso che ce la facciano: basta che si illudano che il voto in Emilia Romagna sia un voto nazionale, che le conseguenze dell'Emilia Romagna debbano ripercuotersi sul governo, che il Pd non abbia più bisogno di cambiare niente e che i 5 stelle vadano verso l'estinzione senza tentare un recupero".