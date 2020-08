M5S, Spadafora: "Escludo scissione, mai portato bene"

(Foto Fotogramma)

"La scissione la escludo, non ha mai portato bene. Al di là delle fuoriuscite che ci sono state, ben oltre ogni aspettative, vedo che c’è un gruppo saldo, che vuole capire in che direzione andare". Così il ministro per le Politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora, ospite di 'Porta a Porta'. Dove andare "lo si decide insieme, non è momento - anche alla luce della legge elettorale che stiamo per approvare - di scindersi, non credo ci sia un’ala. Contro un’altra che vuole farlo" per Spadafora, "ora bisogna riorganizzarci e abbassare i toni".

"Viviamo un momento oggettivo di difficoltà, se lo negassimo sbaglieremmo e gli italiani non lo capirebbero. La prima cosa da fare è rafforzarci e lavorare ai nostri errori", sottolinea l'esponente del Movimento 5 Stelle. "Siamo una Forza autonoma che esiste, se perdiamo troppo consenso non potremo decidere di stare né a destra né a sinistra perché smettiamo di esistere", aggiunge.