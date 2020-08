Virus Cina, Salvini: "Governo venga in Aula e rassicuri italiani"

(Afp)

"Chiediamo con urgenza che oggi stesso il governo venga in Aula a rassicurare gli italiani che si sta facendo tutto il possibile per evitare la diffusione di questo terribile virus anche in Italia". Così Matteo Salvini, parlando al Senato.

"Vedo - aggiunge - che ci sono compagnie aeree che sospendono i voli, case automobilistiche e aziende che controllano e bloccano" noi "vogliamo che, tra un litigio e l'altro, ci dicano che stanno facendo tutto il possibile e l'impossibile".

"In Italia - sottolinea - invece sembra che non sia cambiato nulla, gente che va, gente che viene e gente che sbarca. Mentre c'è tutto il mondo che si sta occupando e preoccupando" della vicenda, conclude Salvini.