Rula Jebreal: "Solidarietà a Meloni"

(Fotogramma)

"La mia solidarietà a Giorgia Meloni. L'uomo che l'ha minacciata deve rispondere davanti alla Giustizia. Nessuna DONNA deve subire stalking, intimidazioni, minacce e censure per le sue opinioni". Lo scrive Rula Jebreal su Twitter, esprimendo la sua vicinanza al leader di Fratelli d'Italia, che proprio ieri ha reso testimonianza durante il processo in cui si è costituita parte civile contro un uomo che l'ha minacciata per mesi su Facebook.