Renzi: "Con Pd-M5S insieme, si apre prateria per Italia Viva"

(Fotogramma)

Se Pd e M5s si uniscono in una alleanza stabile, per Italia Viva "si apre una prateria, uno spazio politico almeno del 20%". Lo ha detto Matteo Renzi a Otto e Mezzo. "La notizia è che ne faccia parte Conte", di un ampio fronte di centrosinistra, "perché un anno fa firmava il Dl sicurezza di Salvini", aggiunge. . "Io non so se si può fare una alleanza stabile tra Pd e M5S, di sicuro io non la faccio", sottolinea.

Capitolo prescrizione: "Noi votiamo la nostra legge, questo non porta a una crisi di governo. La riforma Bonafede è una assurdità, perche’ toglie diritto ai cittadini. Io faccio una proposta, c’è il lodo Annibali, lo votino". Economia: "Oggi il Pil è a meno 0,3%, abbiamo perso in casa tre a zero. Il governo cambi passo".