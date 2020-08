Virus, Pd vs Salvini: "Cialtrone e miserabile"

(Fotogramma)

"Salvini è un NoVax e oggi fa campagna elettorale sul coronavirus. Volevo solo informarvi come si scrive cialtrone in cinese". Così su Twitter la dem Alessia Morani, sottosegretaria al ministero dello Sviluppo economico che commenta l'attacco del leader leghista alle misure adottate dal governo sull'emergenza coronavirus oltre all'annuncio dell'ex ministro che, sostiene, quando tornerà al governo abolirà l'obbligo vaccinale.

Ancora più duro il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci: "In pochi giorni Matteo Salvini è passato da molestatore al citofono a virologo d'assalto. Anche il coronavirus, per la Lega diventa un'occasione per attaccare il governo. Miserabile", il commento su Twitter.