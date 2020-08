Botta e risposta Raggi-Cerasa

(Fotogramma)

Acceso botta e risposta su Twitter tra Virginia Raggi e Claudio Cerasa. "Mentre a @Roma abbiamo cambiato nomi a strade dedicate a chi ha firmato Manifesto della Razza, @claudiocerasa e il Foglio provano a riabilitare un assassino come il medico nazista Josef #Mengele l'''angelo della morte" di Auschwitz, che usava bambini come cavie. Vergogna!" twitta la sindaca di Roma con riferimento all'inserto culturale del fine settimana in cui compare un articolo dal titolo 'Professor Mengele. Non solo un assassino. I grandi scienziati del tempo facevano a gara per lavorare al suo fianco. Una nuova biografia del dottor Morte' di Giulio Meotti.

"Caro sindaco, questo tweet puzza più delle strade della città che lei non governa - replica via Twitter il direttore del Foglio - Ma capisco che dopo aver devastato Roma manipolare la realtà è l’unico modo che le resta per andare avanti. Si legga l’articolo e quando vuole le facciamo una lezione gratuita di antisemitismo".