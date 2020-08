Giorgetti elogia Di Maio: "Ha la schiena dritta"

(Fotogramma /Ipa)

Luigi Di Maio? "Uno che crede in quello che fa, non un opportunista. Uno che soffre questa fase politica, che immagina un M5S non asservito al Pd. Uno con la schiena dritta". Lo afferma, intervistato dall'Unione Sarda, il vicesegretario della Lega Giancarlo Giorgetti. Del premier Giuseppe Conte, invece, Giorgetti dice: "Un Andreotti dei tempi nostri".