"Ue e Inghilterra come Pd e Italia Viva?", siparietto a Otto e Mezzo

(Otto e mezzo /La7)

Siparietto ieri sera a 'Otto e Mezzo'. Beppe Severgnini si prepara infatti a partire per l'Inghilterra per andare "a vedere come stanno i miei, i nostri amici" dopo la Brexit "perché quello che è successo è triste, perché loro sono europei su un'isola e quando c'è un divorzio la situazione è brutta. Ma le coppie intelligenti dopo che divorziano vanno d'accordo", spiega. Con Matteo Renzi ospite in studio, Lilli Gruber coglie al volo l'assist e replica: "Come PD con Italia Viva?".