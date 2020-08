"Allora vuoi l'Italexit?", la domanda di Calenda a Salvini

(Fotogramma /Ipa)

Matteo Salvini commenta su Twitter l'uscita del Regno Unito dall'Europa, e Carlo Calenda replica al leader della Lega con una domanda sull'Italexit.

Per il numero uno del Carroccio, infatti, con l'uscita dall'Ue sono stati "smentiti tutti i profeti di sventura che avevano previsto catastrofi economiche" mentre "il popolo britannico ha dimostrato orgoglio, coraggio e visione, i suoi politici - twitta - hanno rispettato la volontà dei cittadini: Brexit. Una lezione di Democrazia a chi invece, ad esempio in Italia, della volontà popolare se ne frega. Io - assicura Salvini - lavoro per cambiare questa Europa da dentro, perché l’Italia torni ad essere protagonista".

Ai tweet del leghista replica il leader di Azione, che chiede: "E dunque la vuoi questa italexit o no? Perché forse - sottolinea - su un punto non del tutto secondario bisognerebbe avere orgoglio, coraggio e visione (cit.). Non chiacchiere, giravolte e slogan".