Soros elogia le Sardine: "Hanno fatto arrabbiare Salvini"

(Afp)

"L’Europa è minacciata da due pericoli: la sopravvivenza della società aperta e il cambiamento climatico, che potrebbe distruggere la civiltà. Ma va verso una direzione migliore. Il climate change è diventato la priorità della nuova Commissione Ue e il primo desiderio dei cittadini. Oggi la Ue ha intrapreso un ruolo guida per combattere il cambiamento climatico. Dirò di più: dalla fine dell’anno abbiamo visto un’accelerazione di eventi niente male, ecco perché ho speranza, anche se sarebbe più facile disperarsi". Così il finanziere George Soros in una intervista al Corriere della Sera.

"Faccio due esempi: il fenomeno delle Sardine, un movimento dal basso, che ha davvero fatto arrabbiare... come si chiama? Ah sì, Salvini. E poi un fenomeno dall’alto: i sindaci sono diventati molto attivi in tutto il mondo, ma in particolare in Europa: si sono impegnati nel cambiamento climatico, nelle migrazioni interne, e in altre questioni. Sono gli stessi temi che preoccupano i giovani", conclude.

Piccato il commento di Stefano Buffagni, del M5s. "Soros elogia le Sardine. Dopo i Benetton...mi pare in perfetta continuità questo elogio di Soros... Ora capisco la grande visibilità che son riusciti a ottenere...I cittadini in piazza sono sempre un'opportunità, ma se dietro di loro ci sono questi personaggi... Commentate voi...", scrive su Facebook.