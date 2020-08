Virus, ecco la lettera di Zaia a Speranza

(AFP)

La Circolare del ministero della Salute recante 'Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina' fornisce indicazioni sulla gestione dei soggetti asintomatici che devono frequentare le comunità scolastiche senza restrizioni e, in particolare, prevede che sui bambini il personale scolastico presti "particolare attenzione a favorire l’adozione di comportamenti atti a ridurre la possibilità di contaminazione con secrezioni delle vie aeree, anche attraverso oggetti (giocattoli, matite …). Con riferimento a tale previsione i genitori dei bambini che frequentano i servizi educativi per l’infanzia e le scuole primarie hanno comunque manifestato preoccupazione in relazione alle indicazioni riferite ai comportamenti caratteristici nelle diverse fasce d’età" E' quanto scrive il presidente del Veneto, Luca Zaia, nella lettera al ministro della Salute, Roberto Speranza.

"A seguito della recente dichiarazione dell’OMS, all’interno del report n. 12 del 1° febbraio 2020, che afferma che la trasmissione da coronavirus in soggetto asintomatico è "rara ma possibile" e considerato che le conoscenze sul virus e sulla reale situazione epidemiologica sono limitate, è di tutta evidenza che le misure di contenimento sono le uniche misure preventive a nostra disposizione per cercare di limitare la diffusione del virus" sottolinea Zaia.



"Con la presente, al fine anche di evitare che diverse interpretazioni della Circolare in oggetto alimentino ansie in particolare nei genitori dei bambini più piccoli, si chiede che venga presa in considerazione la possibilità di integrare la suddetta Circolare prevedendo un ulteriore elemento di tutela verso i bambini che frequentano i servizi educativi per l’infanzia e gli studenti soggetti ad obbligo scolastico prevedendo - in via del tutto precauzionale - un periodo di 14 giorni prima del rientro a scuola da parte degli studenti di qualsiasi nazionalità, italiani compresi, giunti in Italia dalle aree affette della Cina".