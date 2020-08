Sardine, Cristallo: "Foto con Benetton improvvida"

(Fotogramma)

"Sono convinta della buona fede dei ragazzi, mi dispiace però che questa cosa (la foto delle Sardine con Benetton, ndr.) forse sia servita a qualcuno per rifarsi una verginità. Secondo me quella foto è improvvida perché le conseguenze si ripercuotono su una moltitudine". Così l'esponente del movimento 6000 Sardine Jasmine Cristallo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. "Io ho sempre criticato i 5 Stelle per la loro rivendicazione di non essere né di destra né di sinistra, non ho mai creduto al 'post-ideologico', anzi ho sempre detto di essere di sinistra".

A proposito della prescrizione Jasmine Cristallo si dice: "Da garantista, penso che la prescrizione rappresenti una delle garanzie per chi è sotto processo, la durata del processo deve essere garantita come chiede la Costituzione, non va bene il giustizialismo che vedo talvolta nel dibattito pubblico. Lo stato di diritto deve essere garantista, perciò penso che le tutele vadano sempre preservate. Ma questa è la mia posizione, non posso parlare per l'intera moltitudine di persone che fanno parte del movimento".