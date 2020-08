Prescrizione, Gubitosa: "Avanti anche se porta a caduta governo"

(Fotogramma)

Sulla prescrizione bisogna andare "avanti anche se dovesse significare la caduta del governo. Per me Renzi è insignificante". Lo ha detto il deputato del M5S Michele Gubitosa a SkyTg24. "Ho sempre saputo che uno come Renzi poteva creare problemi, mai avuto fiducia in lui. E' una persona che dice: se perdo il referendum mi ritiro dalla vita politica, perde e non se ne va. Anche sulla prescrizione lui è coerente nell'essere incoerente. La realtà è che si vuole creare un problema al M5S, siamo abituati ed andiamo avanti". Renzi vuole far cadere il governo? "Non ci interessa, portiamo avanti le nostre idee. La riforma della prescrizione oggi è legge e se qualcuno vuole rompere la maggioranza su questo se ne assumerà la responsabilità", conclude Gubitosa.