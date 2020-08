Salvini: "Migliaia in partenza da Libia, rischiamo disastro"

(Fotogramma)

"Mi arrivano notizie di decine di migliaia di uomini pronti a partire dalla Libia, con l’aiuto dai trafficanti di uomini. Rischiamo il disastro". Lo scrive Matteo Salvini in una serie di tweet. "E come reagisce il governo? Con una circolare alle prefetture in cui si invita ad aumentare i rimborsi per le strutture che accolgono i richiedenti asilo…", aggiunge il leader della Lega. "Capito? Riaprono i porti, fanno aumentare gli sbarchi e stanno lavorando per aumentare i guadagni che noi avevamo ridotto", afferma ancora. "Riaprire i porti e riaprire i portafogli. Ma a processo ci vado io…", conclude.