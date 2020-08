Prescrizione, Conte: "No malintesi, noi per tutte le garanzie costituzionali"

(Fotogramma)

"Non vorrei si fosse creato un malinteso. Quando ragiono di 'ismi', perché non mi appassionano, faccio riferimento alle forzature concettuali, alle semplificazioni astratte che vengono utilizzate e brandite come armi ideologiche in una contesa politica. E chiaro che dobbiamo essere tutti per tutte le garanzie costituzionali a partire dal diritto alla difesa per passare poi alla presunzione di non colpevolezza sino alla sentenza di condanna definitiva e sino alle regole del giusto processo". Così il premier Giuseppe Conte, a margine del convegno 'Un nuovo bilancio europeo all'altezza delle sfide'.

"Detto questo a me piace lavorare per un processo penale più celere e giusto, che offra tutte le tutele all'imputato. Per fare questo, è da tanto che ci stiamo lavorando, siamo entrati nel merito di questa riforma e la prescrizione è un tassello in più ampio percorso di riforma" ha aggiunto.

'Italia Viva' promette battaglia? "Battaglia è una parola che non si addice tra forze di governo. Noi dobbiamo lavorare nell'interesse dei cittadini e dobbiamo ritrovarci tutti quanti a ragionare nel merito. Se sul processo penale ci sono delle formule per accelerare ancora di più i tempi della giustizia, ben vengano tutti i contributi" ha detto ancora Conte.

FACEBOOK - Che, in giornata, in un lungo post su Facebook, ha fatto il punto dopo il vertice di maggioranza sulla riforma del processo penale e sulla prescrizione. "Tanti sono i dossier aperti sui quali il Governo compatto è impegnato, come l’emergenza sul coronavirus, il rilancio del cantiere Taranto, il fronte libico, l’Europa. Tante le problematiche e le urgenze a cui siamo chiamati a dare tempestive risposte, in continuità con le prime misure varate con l’ultima legge di bilancio. Dal lavoro al welfare, dagli interventi per la crescita a quelli per abbassare le tasse alle famiglie, dalla semplificazione burocratica alla sicurezza, alla scuola, alla ricerca. Il dialogo, il confronto, l’ascolto sono sempre state parole chiave nello svolgimento del mio ruolo da Presidente del Consiglio. Ma arriva il momento delle decisioni. Gli italiani si aspettano risposte e concretezza, non litigi e rinvii".

"Tanto sui temi appena citati, quanto sul tema della prescrizione sul quale, seppur non ho mai ritenuto questo specifico profilo di disciplina tale da oscurare il complessivo disegno riformatore della giustizia, mi sono ugualmente speso per trovare un punto di mediazione sempre più avanzato. Un punto di equilibrio che contempli da una parte l’esigenza di evitare una denegata giustizia e, dall'altra, di garantire la ragionevole durata dei processi. Confido che tutte le forze di maggioranza riescano a condividere la medesima ragionevole posizione. Nel frattempo andiamo avanti, non possiamo e non c’è tempo da perdere. Il Paese vuole correre, e noi abbiamo l’obbligo di scandirne il ritmo" ha rimarcato il premier, pubblicando la tabella di marcia dei tavoli per l'Agenda 2023.

"Non chiedetemi - ha continuato nel post - se sono garantista o se sono giustizialista. Queste contrapposizioni manichee vanno bene per i titoli dei giornali. Già come avvocato e come professore di diritto, queste visioni semplificatrici affidate alle ideologie degli 'ismi' non mi sono mai piaciute. Anche adesso che sono Presidente del Consiglio continuo a pensarla allo stesso modo. Ai cittadini non interessano le formule astratte, gli schieramenti pregiudiziali. Ai cittadini interessa che il 'sistema giustizia' offra un servizio efficiente, adeguato, giusto".

"Stiamo lavorando per accelerarne i tempi - ha sottolineato -. Lo abbiamo già fatto presentando in Parlamento un disegno riformatore della giustizia civile. E anche sulla giustizia penale siamo impegnati in un complessivo disegno riformatore. Questo è sempre stato e continuerà a essere il mio obiettivo, ribadito ieri sera al vertice con le forze di maggioranza. Un obiettivo che rilancerò anche nell’ambito dei tavoli di lavoro per l’Agenda 2023 che partiranno la prossima settimana".