Prescrizione, Rosato attacca Bonafede

(Fotogramma /Ipa)

"Leggo che il Ministro Alfonso Bonafede è stanco di Italia Viva. Se è così stanco troveremo nelle prossime settimane il modo per farlo riposare". La prescrizione scalda gli animi della maggioranza e su Twitter Ettore Rosato, parlamentare e presidente di Italia Viva, attacca il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

"Italia Viva si prenderà le sue responsabilità - aveva commentato in serata il ministro dopo il vertice di maggioranza sulla Giustizia -. Respingo il fatto che ci siano state chiusure e rigidità. Non mi si dica che non c'è stato dialogo o coinvolgimento. Penso che ormai saremo all'ottavo vertice sulla giustizia...".