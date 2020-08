Il sondaggio: Lega al 31,5%, avanza anche il Pd

(Afp)

Carroccio oltre il 31%, Pd in crescita, M5S in calo continuo. Questa la 'fotografia' dei partiti nell'ultima rilevazione Index Research per Piazzapulita che analizza le intenzioni di voto degli italiani. Più nel dettaglio, la Lega di Matteo Salvini conquista un +0,1% in una settimana e raggiungendo il 31,5% delle preferenze. Sale anche il Pd, che rispetto al 30 gennaio scorso si attesta al 19,2% con un +0,2.

Cala ancora, invece, il M5S che perde uno 0,2% e si ferma al 15,2%. In leggera flessione anche Fratelli d'Italia, che in sette giorni perde lo 0,1% e si attesta all'11,1%. -0,1% anche per Forza Italia che si ferma al 5,9%. Guadagna uno 0,2% Italia Viva di Matteo Renzi, ora al 4,2%. Al 2,2% Azione di Carlo Calenda, che perde lo 0,1% in sette giorni. Infine il 'partito' degli indecisi e non votanti, primo in Italia con il 36,5%.