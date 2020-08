Governo, Zingaretti: "Confronto per fase nuova"

(Fotogramma)

"Il Pd dice basta polemiche e picconi, è il tempo di costruire, fare comunità e dare certezze". E' quanto scrive in un post su Facebook il segretario del Pd Nicola Zingaretti. "Da lunedì si apre il confronto per una fase nuova nel governo. La priorità assoluta è riaccendere i motori dell'economia: scuola e conoscenza, investimenti verdi, digitale, semplificazione e lotta alla burocrazia per creare lavoro e benessere".