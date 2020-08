Italia Viva inaugura sede a Roma: fu del Pci e poi del Pd

"Nella nostra sede ci sono Moro e Berlinguer, hanno cittadinanza nel nostro Dna e c’è anche la farfalla gialla di Liliana Segre". Lo dice Luciano Nobili all’inaugurazione della sede di Italia Viva in via dei Cappellari a Roma, sede storica del Pci e poi del Pd, dove alle pareti ci sono le foto di Aldo Moro e Enrico Berlinguer.

Operazione sfratta il Pd? “No, nessuna operazione di sfratto - precisa - L'80 per cento degli iscritti di questo circolo storico ha scelto di non abdicare al populismo e al giustizialismo e di aderire a Italia Viva. Contestualmente si è liberata la sede e l'abbiamo presa. Questa è una sede storica, in cui le nostre idee, le tesi di Matteo Renzi al congresso, hanno sempre prevalso”.