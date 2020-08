Foibe, Meloni: "Vauro odiatore e negazionista seriale"

(IPA/FOTOGRAMMA)

"Il compagno Vauro, ormai caduto nel delirio totale, dice che il 'Giorno del Ricordo' non è altro che un 'trucido strumento di propaganda sovranista'. Poco importa a questo odiatore e negazionista seriale se con le sue parole insulta la memoria dei martiri italiani delle foibe e gli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia". Così all'Adnkronos la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, commentando le dichiarazioni sulle foibe rilasciate dal vignettista Vauro.

"Ma Vauro - si chiede Meloni - lo sa che questo dramma è stato ricordato da tutte le più alte cariche istituzionali? Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oppure Roberto Fico sono sovranisti che utilizzano le foibe per fare propaganda? Le sue vomitevoli idiozie e falsità se le tenga per sé - conclude la presidente di Fdi -, anche se probabilmente nemmeno lui è in grado di sopportare i suoi vaneggiamenti".