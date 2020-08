Prescrizione, Giachetti: "Mozione sfiducia a Bonafede? Se continua così..."

(Fotogramma)

"Noi andremo fino in fondo contro il blocco della prescrizione, contro questa riforma che riteniamo liberticida. Se siamo anche disposti a far cadere il governo? Stasera avremo la riunione dei gruppi, dovremo decidere cosa fare". Lo ha detto Roberto Giachetti, deputato di Italia viva, a 'Un giorno da pecora' su Radio1 Rai.

"Quello che posso dire è che se loro, ed in particolare Bonafede, vogliono continuare con una forzatura di questo tipo certamente, al di là di quello che succederà col governo, il ministro Bonafede si troverà una bella mozione di sfiducia, questo è pacifico...", ha aggiunto Giachetti.

"Se si vuole perpetrare una forzatura di questo tipo, non potrà che esserci una reazione di pari livello. Per noi, non si deve fare questa riforma. Siamo per il ritorno alla riforma Orlando. Se non si vuole fare questo, c'è la mediazione con il rinvio di un anno. Se si vuole forzare, si forzerà. Se ci fosse la fiducia sul Milleproroghe? Dovremmo fare un'altra telefonata domani, è la decisione che dobbiamo prendere stasera nella riunione dei gruppi congiunti", ha aggiunto.