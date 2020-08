Il sondaggio: cresce ancora il Pd, Lega in calo

(Foto Fotogramma)

Se si votasse oggi? Secondo il sondaggio SWG per La7 la Lega è in leggero calo (al 32,2%, -1,1%), mentre cresce il Pd (20,7%, +1%). Cresce un po' anche il Movimento 5 Stelle che, con un +0,1%, arriva al 14%. Fratelli d'Italia guadagna lo 0,6%, arrivando al 10,8%. Perde lo 0,9% Forza Italia (5,4%). Un +0,1% per Italia Viva di Matteo Renzi (4,2%), +0,2% per Azione di Carlo Calenda (2,8%).