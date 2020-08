'5 Stelle News', nasce il giornale del Movimento

(Fotogramma)

di Antonio Atte

Dopo le critiche alla stampa, alla fine il M5S si è fatto un suo giornale. Debutta oggi '5 Stelle News', l'approfondimento informativo del MoVimento 5 Stelle a cura degli uffici comunicazione del M5S e dell'Associazione Rousseau. Un volantino con un resoconto delle più importanti notizie pubblicate sul Blog delle Stelle "per conoscere le principali iniziative dei portavoce del MoVimento all'interno e all'esterno delle istituzioni; gli eventi, le battaglie, i provvedimenti del Governo per migliorare la vita di tutti i cittadini italiani".

Il giornale è disponibile in formato digitale, ma è possibile anche scaricarlo e stamparlo. Nel primo numero non poteva mancare l'appuntamento di sabato in Piazza Santi Apostoli: "La casta ci riprova. Il 15 febbraio tutti in piazza a Roma contro i vitalizi", il titolo d'apertura del foglio. Spazio anche al referendum del 29 marzo sul taglio dei parlamentari: "Stacchiamoli dalle poltrone". E ancora: un articolo sul tema delle concessioni autostradali, un altro dedicato alla piaga della violenza sulle donne. Chiude il primo numero "Facciamo Ecoscuola", l'niziativa "grazie alla quale i portavoce del MoVimento 5 Stelle stanno donando parte dei loro stipendi alle scuole italiane", si legge sul Blog.