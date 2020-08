Campania, Giorgetti: "Candidato Lega? E' Maradona..."

Foto Fotogramma

''In Campania la Lega candiderà Maradona...''. Giancarlo Giorgetti esce a spasso svelto dall'Aula della Camera. In queste ore i rumors danno Stefano Caldoro, indicato da Forza Italia come governatore del centrodestra in Campania, in bilico, perché c'è la Lega che avrebbe messo gli occhi sulla presidenza della Regione e Fdi non intende mollare la presa sulla Puglia con Raffaele Fitto. Il numero due del Carroccio preferisce buttarla sullo scherzo quando l'Adnkronos gli chiede se Matteo Salvini alla fine 'sfilerà' all'alleato Silvio Berlusconi la Campania per schierare un suo candidato.

''Noi ci mettiamo Maradona'', ride Giorgetti, che aggiunge divertito: ''In Toscana, invece, ci sarà Antognoni e in Puglia Albano...''. Scherzi a parte, allora, Salvini si prenderà la Campania? L'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio si fa serio e prima di salire in uno degli ascensori di Montecitorio taglia corto così: ''Ma va là...''.