Caso Gregoretti, '#iostoconSalvini' trend topic sui social

Foto Fotogramma

"Grazie a chi sta twittando #iostoconSalvini, addirittura primo nelle tendenze italiane. Sento forte il vostro affetto". Lo scrive Matteo Salvini evidenziando in un post il boom dell'hashtag di solidarietà nei suoi confronti nel giorno in cui il Senato si esprimerà sull'autorizzazione a procedere in merito al caso Gregoretti. L'hashtag #iostoconSalvini è stato già utilizzato in quasi 10mila tweet. Tra le tendenze italiane del giorno vi è anche #Gregoretti, giunto a 3.500 tweet.