Padre Zanotelli: "Processo a Salvini è una lezione"

"Mi auguro che ci sia un dovuto processo; che si verifichi se Salvini ha violato i trattati internazionali e che venga condannato. I ministri non possono fare quello che vogliono. Devono obbedire alla legge come tutti, non sentirsi al di sopra delle regole. Imparino la lezione". E' il commento all'Adnkronos del missionario padre Alex Zanotelli che, commentando il discorso della senatrice Giulia Bongiorno in Aula, aggiunge: "Mi vergogno delle sue affermazioni. Il vuoto della politica di cui parla è quello voluto da Salvini come ministro dell'Interno, contro un popolo allibito di italiani e rifugiati a torture di guerra. Un tipo di politica che non deve più ripetersi".