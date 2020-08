Renzi: "1-0 per i giustizialisti". E il Pd risponde...

Foto Fotogramma

Botta e risposta tra Matteo Renzi e il Pd sul tema prescrizione. "#LodoAnnibali: potevamo tornare alla Legge Orlando sulla prescrizione, legge riformista. Pd e 5Stelle hanno votato contro salvando la Legge Bonafede, legge giustizialista. Alla Camera hanno i numeri loro: 1-0 per i giustizialisti. Vediamo tra due mesi come finisce al Senato...", scrive su twitter il leader di Italia Viva.

"Il 2-0 per Renzi sarà quando, votando con Salvini, farà cadere il governo? Noi non lo permetteremo", replica in una nota il vicecapogruppo Pd alla Camera dei Deputati Michele Bordo.