Sei buste sospette a Fratelli d'Italia

Sei buste sospette sono state recapitate in via della Scrofa, a Roma, nell'attuale sede di Fdi. Sono in corso accertamenti sul contenuto dei plichi da parte delle forze dell'ordine. Le buste sono state portate allo Spallanzani per accertamenti. A quanto apprende l'Adnkronos presentano "analogie" con le missive intimidatorie, inviate nei giorni scorsi alla redazione di Repubblica.