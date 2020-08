Il sondaggio: FdI vola, Meloni più amata di Salvini

(Fotogramma)

Non si arresta la forza attrattiva di Fratelli d'Italia che sale al 12,7%, portandosi a poco più di 2 punti dal Movimento 5 Stelle. Questo il risultato delle ultime rilevazioni dell'Istituto Ixè per 'Cartabianca'. Il partito di Giorgia Meloni è sostenuto dall'elevato indice di gradimento della stessa leader, che può contare sulla fiducia del 35% degli elettori, solo il 3% in meno rispetto al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il 4% in più rispetto all'alleato Matteo Salvini.

La crescita di Fratelli d'Italia, che al momento raddoppierebbe i consensi rispetto alle Europee dell'anno scorso, si deve ad un altissimo tasso di riconferma, alla capacità di drenare elettori dagli alleati di centro destra, in particolare dalla Lega, e al recupero non trascurabile di elettori precedentemente astenuti.