Il sondaggio: Lega sotto al 30%, Pd in recupero

(Fotogramma)

Una Lega al 28%, stabile rispetto alla scorsa settimana, conferma il trend negativo del Carroccio dal dicembre 2019. Questo il risultato delle ultime rilevazioni Ixè per 'Cartabianca', che fotografano le intenzioni di voto degli italiani.

Più nel dettaglio, Pd al secondo posto e in lieve recupero con il 20,1% (+0,3%), M5S ancora in calo scivola sotto il 15%, fermandosi al 14,9 e perdendo lo 0,3% in sette giorni. Vola Fratelli d'Italia, che tocca quota 12,7% con un +0,3% in una settimana. Un trend positivo che accompagna anche la sua leader, Giorgia Meloni, la più amata dopo Giuseppe Conte. Perde uno 0,3% Forza Italia, che si ferma al 6,7%. Stabile infine Italia Viva che resta al 3,2%.