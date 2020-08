Il sondaggio: prescrizione, per il 77% Renzi cerca visibilità

(Fotogramma)

Il dibattito sulla prescrizione infiamma governo e maggioranza, con Italia Viva che tira dritto sulle sue posizioni ribadendo il 'no' al lodo Conte bis, scontrandosi con M5S e Pd. Ma cosa ne pensano gli italiani? A rispondere è l'ultima rilevazione di Nando Pagnoncelli per DiMartedì. Secondo il sondaggio, incentrato sulla figura del leader IV, la posizione di Matteo Renzi sarebbe in realtà quella di chi "sta cercando visibilità" per il 77% degli intervistati. L'ex presidente del Consiglio starebbe invece "conducendo una battaglia che ritiene giusta" per il 9% del campione. Infine gli indecisi, il 14%, che 'non sanno' o 'non indicano'.