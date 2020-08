Conte e Renzi come Bugo e Morgan, il post di Mentana

(Instagram /Enrico Mentana)

Fotomontaggio tutto da ridere per Enrico Mentana. Protagonisti dello scatto ritoccato e pubblicato su Instagram dal direttore del Tg La7 sono il premier Giuseppe Conte e il leader di Italia Viva Matteo Renzi, 'ritratti' come la coppia 'scoppiata' di Sanremo composta da Morgan e Bugo.

L'immagine che ironizza sulle tensioni in tema di prescrizione, e pubblicata senza alcun commento da Mentana, ha riscosso un enorme successo, tanto che i 'like' - in costante crescita - sono oltre 14.300. "Genio!", "definitiva", spettacolare", "grande", "bellissima", "mitico direttore", alcuni fra le decine di commenti divertiti lasciati dagli utenti.