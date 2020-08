Cacciari: "Governo debole, non può risolvere problemi Paese"

Massimo Cacciari. (Foto IPA/Fotogramma)

"Il disegno di Renzi di cambiare Conte, quindi formare un nuovo governo senza passare dalle elezioni, è impedito drasticamente e irreversibilmente da Mattarella. Se non vogliono farsi del male, dovranno cercare di andare d'accordo. Ma il problema è un governo incapace di risolvere i problemi del Paese". Lo dice Massimo Cacciari parlando dei problemi della maggioranza durante il programma Otto e mezzo su La7. "Un governo così debole -aggiunge- non può affrontare i problemi del Paese, che è in crisi e in recessione. Non si può andare avanti anni e anni con governi di emergenza, è impossibile".