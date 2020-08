Nuova vignetta di Osho, Di Battista ci scherza su

(Fotogramma/Ipa)

Autoironia social di Alessandro Di Battista, che su Twitter commenta, con emoticon della risata, la nuova vignetta di Osho. Nell'immagine, con la sovrascritta 'intanto in Iran', si vede il 5stelle, zaino in spalla, nei pressi di un treno, mentre poco distante una famiglia pensa che sia meglio allontanarsi: "Annamosene - dicono i locali - che questo sennò c'attacca er pippone sui vitalizi". Dibba non fa mancare il suo commento divertito, applaudito da altri post che si congratulano per l'autoironia.