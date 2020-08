Zingaretti a Salvini: "Giù le mani dalle donne"

(Fotogramma)

"Salvini la spara ogni giorno più grossa perché è in difficoltà". Lo scrive su Facebook il leader del Pd Nicola Zingaretti, in risposta alle dichiarazioni del leader della Lega su aborto e migranti. "Con offese, teorie stravaganti e numeri a casaccio. Per fortuna nei pronto soccorso italiani non ascoltano le sue provocazioni. Giù le mani dalle donne. Giù le mani dalla sanità italiana".