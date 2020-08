Aborto, Sardine contro Salvini: "Incivile è lui"

(Fotogramma)

"Incivile è lo stile di vita di un uomo politico che fa discorsi pubblici del genere". Lorenzo Donnoli, portavoce nazionale delle Sardine, a L'aria che tira si esprime così sulle dichiarazioni di Matteo Salvini sull'aborto. "E' incivile fomentare il razzismo nei confronti delle donne di origine straniera", aggiunge nel corso della trasmissione in onda su La7. "E' incivile raccontare bugie sfruttando l'ignoranza della gente. Lui, poi, che era contrario alla distribuzione di profilattici ai migranti".

"La Sardina ha detto che Salvini è incivile per quello che ha detto sull'aborto, allora ha dato dell'incivile al Papa", dice Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, collegato con la trasmissione. "Salvini dice che l'aborto come anticoncezionale è una pratica disdiscevole. Se è incivile Salvini, è incivile il Papa". Donnoli "sta semplificando il discorso in maniera strumentale ben più di quanto faccia Salvini".