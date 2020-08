Bellanova: "Pd appiattito su populismo M5S"

(Foto Fotogramma)

"Il Pd si sta consegnando a un populismo che francamente non credo farà bene a questo Paese". Così il ministro dell'Agricoltura Teresa Bellanova, a margine di un incontro a Palermo con il personale del Mipaf-Icqrf, ha risposto alle domande dei giornalisti sui rapporti, all'interno del governo, fra le altre forze di maggioranza e il M5S. "Questo è un governo dove il Pd si è molto appiattito sulle posizioni del M5S - ha aggiunto- Io ricordo che con Franceschini e con tanti ministri Pd di questo governo facevamo parte dello stesso gruppo e abbiamo contrastato insieme sia la questione della giustizia, sia il reddito di cittadinanza sia il provvedimento su quota 100. Se abbiamo fatto queste battaglie quando eravamo all'opposizione, adesso cosa è cambiato?".

In ogni caso, "c'è tanto chiacchiericcio in giro. Noi staremo nel governo fino a quando avremo la possibilità di occuparci delle questioni che incidono sulla vita delle persone". "Chi dice che siamo dei disturbatori evidentemente ha in mente una politica politicante. La politica che ho in mente io, e sono capo delegazione di IV nel governo, è che bisogna recuperare autorevolezza e non attraverso la quantità di parole che si dicono ma attraverso la quantità di fatti che si riescono a mettere insieme", aggiunge.

"Quando si sta in un governo non si lavora per creare la crisi, si lavora per dare un contributo - dice ancora la ministra - Io sto impegnando tutte le mie energie. Se a qualcuno sembra che questo sia il lavoro che porta a una crisi vuol dire che hanno un'idea diversa della funzione dei ministeri e dei ministri". "Se pensano - ha aggiunto- che sia meglio fare senza chi, in modo ragionevole, pone delle criticità e chiede un impegno più forte, allora potranno fare a meno di noi".