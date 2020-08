Meloni: "Io come Fini? Lui ha tradito la destra..."

(Fotogramma)

"Io come Fini? Lo considero un paragone molto improprio, molto forzato. Quello che Fini fece fu tradire la destra, non penso che questo si possa dire di me. Non cambio posizione in funzione di chi mi adula". Sono le parole di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, a Tagadà.

"La mia particolarità è quella di essere rimasta dalla stessa parte, aver continuato sempre a difendere le stesse idee, non aver mai rincorso le sirene del potere facile e immediato. Noi siamo sempre lì, oggettivamente penso non si possa dire che i rapporti tra Meloni e Salvini siano paragonabili a quelli tra Fini e Berlusconi", aggiunge in collegamento con la trasmissione di La7. "Quando il Senato ha votato per processare Matteo Salvini, c'ero io ad ascoltare l'intervento di Salvini e non altri leader".

Secondo i sondaggi, aumenta il gradimento per la leader di Fratelli d'Italia. "Bisogna continuare a fare il proprio lavoro con concretezza e umiltà, bisogna confrontarsi con chi vive i problemi ogni giorno e ha bisogno di una politica che sappia ascoltare