Ue, Salvini: "Non vogliamo uscire da nulla, ma Italia viene prima"

(Fotogramma)

''La posizione della Lega è sempre la stessa da anni. Siamo all'interno del contesto europeo per cambiare da dentro le regole europee che stanno bloccando e danneggiano l'Italia. Sicuramente il nostro obiettivo non è uscire da niente e da nessuno. Ma se qualcuno ci mettesse di fronte alla scelta prima l'Europa e prima l'Italia, non ho dubbi che per noi arrivano prima l'Italia e gli italiani''. Lo ha detto Matteo Salvini oggi in diretta Facebook, a margine di una iniziativa della Lega a Roma.