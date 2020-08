Sicurezza, Salvini: "Chi vuol cancellare dl aiuta mafia e spacciatori"

(Fotogramma /Ipa)

"Chi dice di voler cancellare i decreti sicurezza, dimezza la potenza di fuoco dell'Agenzia antimafia''. Lo ha detto Matteo Salvini a 'Stasera Italia' su Retequattro. "Cancellare i decreti sicurezza - ha avvertito - significa aiutare la mafia e gli spacciatori di droga. Ovviamente non si parla solo d'immigrazione, evidentemente chi vuole modificarli... non li ha letti bene".

"Nei decreti - ha garantito Salvini - c'erano soldi per le telecamere nei comuni, più poteri ai sindaci, assunzioni di donne e uomini delle Forze dell'ordine, raddoppio dei fondi per Agenzia per beni confiscati alla mafia, tutele per agenti in servizio nelle piazze violente".