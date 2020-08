Zoff: "Il governo ha una difesa super, fa molto catenaccio"

Foto Fotogramma

"Il governo? Fa molto catenaccio...". Dino Zoff, portiere dell'Italia campione del mondo nel 1982, commenta con una metafora calcistica le difficoltà di Giuseppe Conte e della sua squadra. "Il governo ha una difesa straordinaria, mi sembra una squadra che fa molto catenaccio. Anzi, fa molto di più del catenaccio", sottolinea il mito del calcio italiano, che in collegamento telefonico con la trasmissione 'Un giorno da pecora' su Radio1 Rai scherza con il ministro per il Sud, Peppe Provenzano, ospite in studio. "Ha cambiato squadra, dal Milan alla Roma? E' proprio un politico...".