Anguillara Sabazia, Caroli nominato Commissario Prefettizio

(Fotogramma/Ipa)

Dopo le dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali di Anguillara Sabazia, il Prefetto di Roma, Gerarda Pantalone, ha nominato Commissario Prefettizio il viceprefetto Gerardo Caroli. Ne dà notizia la Prefettura di Roma. "A seguito delle dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri", si legge in una nota, il Prefetto di Roma "ha disposto la sospensione del Consiglio Comunale di Anguillara Sabazia e ha nominato Commissario Prefettizio, per la provvisoria amministrazione dell’Ente, il Viceprefetto dott. Gerardo Caroli in servizio presso questa Prefettura".