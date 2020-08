Campania, Costa: "A disposizione della mia terra"

(Fotogramma)

"Ringrazio Valeria Ciarambino che è la candidata presidente naturale del M5S, per l'attestato di stima. Da uomo dello Stato sono sempre a disposizione della mia terra. Credo che il cambiamento passi per un più ampio coinvolgimento politico. Vedremo se ci saranno le condizioni". Così twitta il ministro dell'Ambiente Sergio Costa in merito alle prossime elezioni in Campania.