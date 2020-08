La Russa sfida Renzi: "Faccia cadere governo se ha coraggio"

(Fotogramma /Ipa)

"Nelle intenzioni degli attori non è previsto il lieto fine, cioè l'andare al voto, ma bisogna fare attenzione perché quando si gioca a poker e si bluffa può capitare che qualcuno dica 'vedo'. Renzi polemizza con il governo perché ha la necessità di rimanere sotto i riflettori per aumentare i consensi ma dovrebbe avere il coraggio di far cadere l’esecutivo e chiedere il consenso agli italiani". Così Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d'Italia intervenendo a L'Aria che tira in onda su La7.