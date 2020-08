Salvini: "Dialogo anche con Conte basta che si voti"

(Afp=

"Per fare la legge elettorale e andare al voto sono disposto a dialogare con tutti, quindi anche con Topolino, anche con Conte". Lo ha detto Matteo Salvini a margine di un evento a Napoli.

"Io ritengo colpevole l'attuale governo e il ministro di quanto accadrà nei prossimi tempi, loro non difendono i confini del nostro paese", aggiunge. "La Flat tax la estendiamo a tutte le imprese, appena torniamo al governo", assicura. Si torna a parlare anche delle dichiarazioni sull'aborto: "Io ho contestato solo l'abuso dell'aborto ma non discuto la legge 194 e non discuto il divorzio".